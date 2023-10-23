Цінний досвід всеукраїнського турніру

Понад чотири сотні юних атлетів молодшої вікової групи взяли участь у Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Хмельницькому, присвяченому захисникам і захисницям нашої держави та пам’яті загиблих воїнів. Серед них — і борці із Збаража.

Як повідомив досвідчений наставник наших земляків Петро Король, двом із них вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани. Серед тих, чия вага не перевищує 45 кілограмів, не було рівних Дмитрові Павлинчаку. А у ваговій категорії до 24-х кілограмів друге місце завоював Дмитро Загрийчук. У боротьбі ж за «бронзу» вагової категорії до 28-ми кілограмів Кирило Антощук поступився супернику і посів підсумкову п’яту позицію.

Після завершення турніру на своїй сторінці в соціальній мережі Петро Король написав, що юні борці вдячні воїнам Збройних сил України за можливість брати участь у змаганнях.

На фото: юні збаразькі борці разом зі своїми наставниками після завершення турніру.

Фото із соціальних мереж