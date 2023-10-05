Успіхи вихованців Зборівської ДЮСШ

Нещодавно в Буську на Львівщині відбувся традиційний відкритий легкоатлетичний турнір серед юнаків і дівчат на призи міського голови, присвячений Дню міста. Участь у ньому взяли і юні прихильники «королеви спорту» із Зборівської ДЮСШ.

Як і зазвичай, підопічні Володимира Небельського виступили непогано, повернувшись додому з двома нагородами. У суперечці дівчат 2010—2011 років народження на 500 метрів не було рівних Юлії Цвігун. Натомість на аналогічному відрізку серед дівчат 2012—2013 років народження третій час показала Вікторія Кузмяк.

Після завершення стартів усі учасники подякували воїнам Збройних сил України за можливість займатися улюбленим видом спорту.

На фото: юні вихованці Зборівської ДЮСШ разом зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ.

Фото із соціальних мереж