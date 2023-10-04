Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує кошти для Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-вересня цього року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 10 мільярдів 318,7 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом удалося забезпечити приріст, який склав понад 2,1 мільярда гривень або ж 26 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло майже 3,9 мільярда гривень, що на 748,5 мільйон більше, ніж за дев’ять місяців 2022 року. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок на додану вартість (понад 1,3 мільярда гривень), податок з доходів фізичних осіб (понад 1,2 мільярда) та податок на прибуток (695,6 мільйона гривень).

Упродовж січня-вересня цього року доходи місцевих бюджетів склали понад 6,4 мільярда гривень. Це майже на 1,4 мільярда або ж на 27 відсотків більше, ніж за аналогічний торішній період.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області