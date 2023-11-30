Адміністративні послуги платникам податків Тернопільщини

Протягом січня-жовтня 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 82331 адміністративну послугу, що на 7826 послуг більше, ніж за аналогічний торішній період. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у січні-жовтні 2023 року надано 56086 адміністративних послуг, порівняно з аналогічним періодом 2022 року їх кількість збільшилася на 4659.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 35493-м фізичним особам (43,1 відсотка), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 12820-ти фізичним особам (15,6 відсотка), витягів з реєстру платників єдиного податку — 10708 (13 відсотків), реєстрації платників єдиного податку — 6812 (8,3 відсотка).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області