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Коли відображена недостовірна інформація про податки, збори та єдиний внесок…

17.11.202317.11.2023Автор Богдан Дікальчук
Коли відображена недостовірна інформація про податки, збори та єдиний внесок…

Платник податків має можливість надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС за формою F/J1300204 через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідь на запит надсилається платнику через електронний кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення за формою F/J1400204. Витяг формується за період, вибраний платником при створені запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення запиту до органів ДПС.

Одночасно, згідно зі статтею 1 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Отже, у випадку, коли платник податків вважає, що в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету відображена недостовірна інформація за податками, зборами та єдиному внеску (задвоєння оплати/нарахування, переплата/недоплата), платник може надіслати звернення до органу ДПС за основним (неосновним) місцем обліку.

Відповідно до статті 20 цього закону, такі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області