Податок на нерухомість для місцевих бюджетів краю

За десять місяців цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 270 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 134,9 мільйона або ж удвічі більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю майже 136,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 28 мільйонів більше, ніж у січні-жовтні 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість протягом десяти місяців року понад 133,5 мільйона гривень. Торік сума була на 106,8 мільйона гривень меншою, тобто надходження податку на нерухомість від фізичних осіб зросли у п’ять разів.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів, що формують бюджети громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області