Мріють про успіхи своїх попередниць

Цими вихідними у спортивному комплексі Західноукраїнського національного університету визначилися лауреатки традиційного меморіалу з волейболу серед дівчат пам’яті одного із засновників місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області Василя Степановича Музики. Як і зазвичай, його проведенням опікувалися активісти громадської спортивної організації прихильників сучасного олімпійського руху.

Під час церемонії урочистого відкриття з вітальними словами до присутніх звернулися голова місцевого осередку НОКу України в Тернопільській області, народний депутат України Іван Калаур, його перший заступник Віталій Ігнатенко, друзі і побратими В.С. Музики. А головний суддя Роман Єднаковський ознайомив із регламентом проведення турніру.

Далі, звісно ж, уся увага присутніх зосередилася на азартних баталіях юних прихильниць «гри над сіткою». Чи не кожна з них, до речі, як запевнили автора цих рядків, мріє досягнути успіхів, що їх свого часу виявилося під силу підкорити таким знаним свого часу колишнім волейболісткам тернопільської «Галичанки-ЗУНУ», як Олена Туркула, Олександра Міленко чи Яніна Журовська.

Напружена ж суперечка чотирьох колективів цього разу завершилася тріумфом гостей із Чортківської ДЮСШ. Лише переможницям поступилася команда Тернопільської КДЮСШ з ігрових видів спорту. На третю ж сходинку п’єдесталу пошани виявилося до снаги піднятися дівчатам зі Скалата, які випередили конкуренток із Тернопільської ОДЮСШ.

Лауреатів меморіалу нагородили призами місцевого осередку НОКу України в Тернопільській області.

На фото: іменний приз одній з волейболісток вручає Віталій ІГНАТЕНКО.

Фото організаторів