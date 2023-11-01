Не все так, як спортсменами із тренерами планувалося…

Понад три сотні прихильників бігу пересічною місцевістю з більшості областей і столиці нашої держави протягом двох передостанніх днів жовтня сперечалися у парку «Олександрія» Білої Церкви на Київщині за нагороди чемпіонату України з легкоатлетичного кросу. Найсильніших на різних дистанціях визначили атлети всіх вікових груп, окрім ветеранів.

Як і зазвичай, до числа лауреатів вистачило майстерності потрапити також одній нашій землячці. Цього разу відзначилася підопічна Ольги Стефанишиної з Тернопільської освітянської ОДЮСШ Ольга Правецька. У забігу не старших вісімнадцяти років дівчат на два кілометри дісталася фінішу третьою, завершивши відрізок із часом 7 хвилин 4 секунди. Причому, за свідченням відповідального секретаря Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леоніда Дахновського, для завоювання срібної медалі дівчині забракло якихось три секунди, на які її випередила Анастасія Уляницька із Житомира. Зате поряд із цим із повним правом може втішатися підкоренням нормативу першого дорослого розряду.

Наставники тернопільських спортсменів, без сумніву, сподівалися більшого від деяких інших наших земляків. Десь, можливо, навіть розчаровані. Однак не потрібно забувати, що конкуренція серед вітчизняних прихильників «королеви спорту» надзвичайно гостра. І не завжди все завершується так, як планують тренери. Комусь завадили виступити краще травми, а в когось на завершення літнього сезону вже минув пік спортивної форми.

І все ж, деякі з наших земляків були у Білій Церкві серед претендентів на нагороди. У бігу на шість кілометрів серед молоді віком до 23-х років п’ятою, скажімо, стала Тетяна Когут, якою в Бережанській ДЮСШ опікуються Богдан і Володимир Дуди. Фахівці з експертами, до речі, знали, що у планах дівчини був виступ на цьогорічній грудневій європейській першості з кросу в Бельгії. Коли б, звісно, потрапила до числа призерок національного чемпіонату. Та, вочевидь, далися взнаки прорахунки з підготовкою в умовах підвищених середніх рівнин. Вік, так би мовити, живи, вік учись. Саме на час відповідального всеукраїнського старту, як тепер з’ясувалося, припав найважчий період реакліматизації.

Нарешті, в змішаній естафеті чотири по одному кілометру квартет у складі Ольги Правецької, Максима Шляпського, Діани Марущак і Руслана Новосада фінішував шостим. Інші, на жаль, не змогли вибороти позицій серед лідерів.

У загальнокомандній же суперечці 26-ти навчальних спортивних закладів легкоатлети згаданої Тернопільської ОДЮСШ посіли високе п’яте місце.

На завершення ж не можна не зауважити — ще одному нашому земляку все ж підкорилася «бронза» у бігу на десять кілометрів. Мова про уродженця Бучача, нині вже надзвичайно досвідченого 32-річного Івана Стребкова, який через згаданий свого часу автором цих рядків конфлікт із фізкультурними чиновниками Тернопільщини вирішив за краще захищати честь Київської області.

На фото: під час змагань.

Фото із соціальних мереж