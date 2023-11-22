Отримання квитанцій при надсиланні електронних документів

Першим і третім абзацами пункту 42.6 статті 42 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями без укладення відповідного договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контрольного органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог згаданих законів України.

Порядок обміну електронними документами платника податків та контрольного органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (десятий абзац пункту 42.6 статті 42 ПКУ).

Пунктом 2 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 зі змінами та доповненнями визначено, що автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись порядком за номером 557.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області