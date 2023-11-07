Про відповідальних за нарахування і сплату ПДВ

Відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) постійне представництво — це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 180.2 статті 180 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг, окрім випадків, встановлених статтею 208 прим.1 ПКУ.

Відповідно до підпункту «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з підпунктом 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 ПКУ для послуг, які пов’язані з нерухомим майном, зокрема, інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується, місцем їх постачання є фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується.

Тобто, оскільки у разі постачання послуг постійними представництвами нерезидента, не зареєстрованими як платники податку, особою відповідальною за нарахування і сплату ПДВ до бюджету є отримувач таких послуг, то обов’язок щодо сплати ПДВ покладається на фізичну особу-підприємця, яка не зареєстрована платником ПДВ та є отримувачем послуг з оренди нерухомості, що розташована на митній території України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області