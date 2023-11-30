Стосується податкових накладних…

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 року за номером 1245/34216. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 4 згаданого порядку у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

При цьому, пунктом 6 порядку передбачено, що строки подання копій документів та письмових пояснень до контрольного органу — протягом 365-ти календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК.

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, статтю 102 ПКУ доповнено новим пунктом 102.9.

Так, згідно з пунктом 102.9 статті 102 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупинявся перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, крім випадків, передбачених ПКУ.

Водночас Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності першого серпня 2023 року, виключено норму пункту 102.9 статті 102 ПКУ, тобто починаючи з першого серпня 2023 року поновлено перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи.

Таким чином, починаючи з першого серпня 2023 року перебіг строку, передбаченого для подання платником податків повідомлення про надання пояснення у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, не зупиняється.

Водночас перебіг строку, з першого серпня 2023 року продовжується на ту кількість днів, протягом яких платник податку мав право на подання повідомлення станом на дату введення воєнного стану на території України. Щодо ПН/РК, реєстрація яких зупинена та дата складання яких припадає на період дії воєнного стану, відлік строку для подання пояснення починається з першого серпня 2023 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області