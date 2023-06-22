Детінізація зайнятості населення під час війни

Головне управління ДПС у Тернопільській області неодноразово звертало увагу на негативний вплив «тіньової» зайнятості і заробітної плати в «конверті». Легалізація праці і надалі залишається гострим актуальним питанням.

Тому податківці вкотре акцентують увагу роботодавців та працівників на необхідності оформлення офіційних трудових відносин. Саме на цю тему і відбулася «гаряча лінія», під час якої заступниця начальника Марія Мельник відповіла на запинання платників податків.

Під час годинного спілкування пані Марія розповіла роботодавцям про неприпустимість допуску до роботи працівників без офіційного оформлення, про порядок оформлення працівників. Звернула також увагу на наслідки отримання зарплати в «конверті». Тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата — не лише серйозна соціальна, але й економічна проблема, яка в умовах війни лише набирає обертів.

«Інформаційно-роз’яснювальній роботі ми приділяємо максимальну увагу і час, адже роботодавці і робітники повинні розуміти переваги зареєстрованих трудових відносин» — пояснила вона.

Багатьох цікавило чинне законодавство, що передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин із найманими працівниками.

Телефонували і з метою отримати інформацію щодо спільних перевірок Державної служба України з питань праці, разом із представниками Пенсійного фонду та податкової служби. Перевіряють саме тих, які, зокрема, приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.

«Війна в Україні триває більше року і ми звертаємо увагу на зміни у економічному середовищі. Вимушена міграція, неможливість релокації підприємств у безпечні регіони України, перебої в електропостачанні, ускладнена логістика. Деякі індустрії зазнали непоправної шкоди і досі не можуть повноцінно відновити роботу або потребують багато часу та інвестицій для відновлення. Все це призвело до вивільнення працівників, а нові робочі місця не створюються у достатній кількості», — зауважила Марія Мельник.

Фахівець навела статистику про те, що на початок 2022 року орієнтовно три мільйони працівників працювали без оформлення трудових відносин. За умови виплати заробітної плати хоча б на рівні мінімальної — це майже 100 мільярдів гривень податків та зборів на рік, які можуть бути направлені на захист нашої держави.

Тож податківці закликають пам’ятати, що Україна бореться з окупантами не лише зброєю, а й своєю працею, яка має бути задекларованою. Той, хто уникає сплати податків, не підтримує наших захисників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області