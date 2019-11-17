Лише за місяць працевлаштовано понад сім тисяч людей

Головне управління ДПС у Тернопільській області проводить систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та негативного ставлення до неофіційних трудових відносин. Проте є роботодавці, які виплачують своїм працівникам заробітну плату без сплати податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У кожному районі Тернопільщини створені робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники податкової служби. Зазначені групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

Податківці спільно з органами місцевої влади провели роз’яснювальну роботу щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці з керівниками 1099 підприємств. Результат не забарився. Значна їх частина — 1048 суб’єктів господарювання (95 відсотків) підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. Відтак бюджети додатково отримали 15,3 мільйона гривень, з яких сім мільйонів податку на доходи фізичних осіб та 8,3 мільйона єдиного внеску.

Із початку року проведено 67 перевірок платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства. Зокрема, інспектори перевірили 47 суб’єктів господарювання — юридичних осіб та 20 підприємців. Порушникам донарахували 17,3 мільйона гривень податків та зборів. Зокрема, п’ять мільйонів податку на доходи фізичних осіб, 2,1 мільйона єдиного внеску та мільйон гривень військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками в жовтні прийнято на роботу 7076 працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області