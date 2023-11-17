Використання бізнесменами касових апаратів

Станом на початок листопада платники податків зареєстрували на території Тернопільської області 15443 реєстратори розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із них класичних касових апаратів зареєстровано 4556 у 3119-ти суб’єктів господарювання, з яких 421 юридична особа та 2778 фізичних осіб. У жовтні 2023 року платниками податків зареєстровано 334 класичних реєстраторb розрахункових апаратів та скасовано 91.

Більшість представників бізнесу обирає для роботи зручні програмні РРО. Так, на території області станом на початок листопада їх зареєстровано 10887 у 7986-ти суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 213, ПРРО фізичних осіб — 7773. У жовтні 2023 року платники податків зареєстрували 1393 ПРРО та скасували 226.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області