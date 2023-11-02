Юний богатир Іван Середа

У Хусті на Закарпатті нещодавно визначилися лауреати чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до тринадцяти років. За нагороди змагань, присвячених Збройним силам України, сперечалися майже дві сотні спортсменів із двадцяти областей і столиці нашої держави.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Іван Середа. У ваговій категорії до 55 кілограмів підопічний тренера з Озерної Тернопільського району, майстра спорту Іванни Ткачик був серед фаворитів як у ривку, так і в поштовху.

Підкорений у першій вправі снаряд вагою 56 кілограмів дозволив юному богатирю стати другим. А в поштовху піднята штанга вагою 74 кілограми забронювала за ним третє місце серед конкурентів у цій вправі.

Загальні ж здобутки в двоєборстві означали, що Іван Середа, виконавши другий дорослий розряд із сумою 130 кілограмів, став віцечемпіоном України у своїй ваговій категорії. Із цим досягненням юного спортсмена та його наставницю привітав виконувач обов’язків директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Анатолій Яцина.

Фото із соціальних мереж