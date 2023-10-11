Переможець у ривку і віцечемпіон за сумою двоєборства

Збройним силам України був присвячений чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів та молоді віком до 23-х років. Змагання відбулися в Коломиї Івано-Франківської області.

Серед тих, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани стартів, і вихованець Хоростківської ДЮСШ імені М. Підодвірного Віталій Дадерко. У своїй ваговій категорії нашому земляку не було рівних у ривку під час суперечки спортсменів молодшої з цих вікових груп. Йому підкорився снаряд вагою 137 кілограмів.

За підсумками ж двоєборства Віталій Дадерко став віцечемпіоном, набравши в сумі 304 кілограми.

На фото: Віталій ДАДЕРКО на верхній сходинці п’єдесталу пошани.

Фото із соціальних мереж