Земляки теж серед лауреатів

Наприкінці минулого тижня господарями спортивного комплексу Тернопільської КДЮСШ із ігрових та інших видів спорту стали понад сотня борців з багатьох куточків нашої держави. На встановлених у ньому килимах атлети визначили лауреатів традиційного Всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Тернове поле» пам’яті заслуженого тренера України, судді міжнародної категорії Віталія Назарчука.

Змаганнями також вшанували пам’ять офіцера Національної поліції України, бійця КОРДу Віктора Мельниченка, який загинув 13 лютого цього року у боях під Бахмутом на Донеччині.

Як запевнили більшість з учасників, відроджене «Тернове поле» — один з найбільш масштабних і найбільш яскравих за рівнем організації турнірів з початку російсько-української війни. Тож борці не могли не порадувати вболівальників азартними і напруженими сутичками.

Серед тих, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани, і двоє наших земляків. У ваговій категорії до 79 кілограмів не було рівних Сергієві Подолянюку з Файного міста. А за підсумками суперечки у ваговій категорії до 65 кілограмів друге місце завоював Юрій Вовк із Збаража.

На фото: під час змагань.

Фото організаторів