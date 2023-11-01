Зняття з обліку підприємця після припинення діяльності

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Порядок зняття з обліку у контрольних органах фізичних осіб-підприємців визначений:

як платників податків — статтею 67 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України (ПКУ) та розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, із змінами та доповненнями;

як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — статтею 5 розділу ІІ Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та розділом ІV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162 із змінами та доповненнями.

Згідно з підпунктом 1 пункту 11.18 розділу XI порядку за номером 1588 підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у відповідному контрольному органі є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою.

Дата зняття з обліку фізичної особи-підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Підпунктом 4 пункту 11.18 розділу XI порядку за номером 1588 визначено, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Відповідно до підпункту 6 пункту 11.18 розділу XI цього порядку після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися у контрольних органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контрольному органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Статтею 5 Закону за номером 2464 визначено, що зняття з обліку фізичних осіб-підприємців — платників єдиного внеску здійснюється контрольними органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

Водночас у разі зміни місця проживання фізичної особи процедури та дії, визначені підпунктом 6 пункту 11.18 розділу XI порядку за номером 1588, проводяться в контрольному органі, в якому платник податків перебував на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, що визнана такою відповідно до Закону України від 15 квітня 2014 року за номером 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» із змінами та доповненнями, процедури та дії, визначені підпунктом 6 пункту 11.18 розділу XI порядку за номером 1588, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контрольних органів із документальним підтвердженням особи та місця перебування (третій абзац підпункту 6 пункту 11.18 розділу XI порядку за номером 1588).

Фізичні особи-підприємці, які перебували на загальній системі оподаткування, щодо яких до ЄДР внесений запис про припинення підприємницької діяльності, враховуючи норми пункту 177.11 статті 177 ПКУ та третього абзацу частини восьмої статті 9 Закону за номером 2464, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 із змінами та доповненнями, у складі якої формуються додатки ЄСВ 1 «Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» та Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» за звітний період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.

Фізичні особи-підприємці, які застосовували спрощену систему оподаткування, щодо яких до ЄДР внесений запис про припинення підприємницької діяльності, враховуючи норми пункту 294.6 статті 294 ПКУ та третього абзацу частини восьмої статті 9 Закону за номером 2464, подають податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 із змінами та доповненнями, у складі якої формується додаток «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», за податковий (звітний) квартал в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком із початку року у строки, визначені підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Разом із тим, платник єдиного податку — фізична особа-підприємець може подати останню податкову декларацію платника єдиного податку до закінчення звітного періоду відповідно до підпункту 49.18.8 пункту 49.18 статті 49 ПКУ.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків — фізичної особи приймається керівником контрольного органу (його заступником або уповноваженою особою) з урахуванням вимог статей 78—82 ПКУ, яке оформлюється наказом.

При цьому термін протягом якого приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки, зокрема, при припиненні діяльності фізичною особою-підприємцем, ПКУ не визначено.

Дані про зняття з обліку фізичної особи-підприємця як платника податків та як платника єдиного внеску передаються контрольним органом до ЄДР та оприлюднюються на порталі електронних сервісів ЄДР.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області