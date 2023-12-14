Адміністративні послуги від податківців Тернопільщини

Протягом січня-листопада 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 90633 адміністративні послуги, що на 9961-у послугу більше, ніж за аналогічний торішній період. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у січні-листопаді 2023 року надано 62136 адміністративних послуг. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року кількість наданих послуг збільшилася на 6513.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 39174 фізичним особам (43,2 відсотка), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 14310-м фізичним особам (15,8 відсотка), витягів з реєстру платників єдиного податку — 11569 (12,8 відсотка), реєстрації платників єдиного податку — 7326 (8,1 відсотка).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області