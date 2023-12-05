Медальні досягнення землячок

Нещодавно у Львові протягом тижня тривали баталії чемпіонату України з боксу. Участь у ньому взяли близько трьох сотень атлетів із переважної більшості областей нашої держави.

Серед них — і семеро атлетів з Тернопільщини, які захищали честь обласної федерації з цього виду єдиноборств. До числа призерів, як і зазвичай останнім часом, удалося потрапити нашим представницям чарівної половини людства.

Як розповів наставник тернопільських дівчат Руслан Фірман, за підсумками суперечки в своїх вагових категоріях на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися майстри спорту Каріне Айрапетян і Каріна Вовк. Натомість ще одну нашу майстриню Олесю Крисюк, на переконання тренера, позбавили «золота» арбітри. Адже перевага спортсменки у фінальному бою була, так би мовити, видна неозброєним оком.

Спортсменки з Файного міста є вихованками відділення боксу Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, нині вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ, захищаючи честь фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Займаються у спортклубі «Текстильник» та боксерському клубі «Шкіряна рукавичка» під керівництвом згаданого тренера, а також Михайла Будзінського.

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