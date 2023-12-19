Економіка, Новини, Тернопіль

На захист покупців чи користувачів послуг

19.12.202319.12.2023Автор Богдан Дікальчук
На захист покупців чи користувачів послуг

Кількість зареєстрованих касових апаратів (РРО чи ППРО) становить наразі на Тернопільщині 15998, що на 61 відсотка більше порівняно з першим січня 2023 року. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Лише у листопаді цього року платниками податків зареєстровано 113 класичних реєстраторів розрахункових операцій та 619 програмних РРО.

Виторг по РРО/ПРРО суб’єктів господарської діяльності, які зареєстровані в Тернопільській області, за січень-листопад 2023 року становить 21 мільярд 190,6 мільйона гривень. За аналогічний же торішній період виторг складав 14 мільярдів 370,4 мільйона гривень. Приріст виторгу склав 66 відсотків.

Головне управління ДПС у Тернопільській області вкотре нагадує та закликає суб’єктів господарювання дотримуватися Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» і використовувати РРО/ПРРО під час ведення бізнесу. Не проведення товарів/послуг через РРО/ПРРО і невидача фіскального чеку не лише завдає фінансової шкоди економіці країні, а й позбавляє захисту покупця чи користувача послуг.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області