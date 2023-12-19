На захист покупців чи користувачів послуг

Кількість зареєстрованих касових апаратів (РРО чи ППРО) становить наразі на Тернопільщині 15998, що на 61 відсотка більше порівняно з першим січня 2023 року. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Лише у листопаді цього року платниками податків зареєстровано 113 класичних реєстраторів розрахункових операцій та 619 програмних РРО.

Виторг по РРО/ПРРО суб’єктів господарської діяльності, які зареєстровані в Тернопільській області, за січень-листопад 2023 року становить 21 мільярд 190,6 мільйона гривень. За аналогічний же торішній період виторг складав 14 мільярдів 370,4 мільйона гривень. Приріст виторгу склав 66 відсотків.

Головне управління ДПС у Тернопільській області вкотре нагадує та закликає суб’єктів господарювання дотримуватися Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» і використовувати РРО/ПРРО під час ведення бізнесу. Не проведення товарів/послуг через РРО/ПРРО і невидача фіскального чеку не лише завдає фінансової шкоди економіці країні, а й позбавляє захисту покупця чи користувача послуг.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області