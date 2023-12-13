Підприємцям Тернопільщини відшкодували ПДВ

Упродовж січня-листопада цього року 176 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заявлена платниками до повернення сума склала 1 мільярд 863 мільйони гривень. Для порівняння, за аналогічний торішній період заявлена до відшкодування сума становила 822 мільйони гривень.

Станом на початок грудня суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 2 мільярди 7 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Після проведених податковими органами області перевірок цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 62 мільйони гривень.

На початок грудня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 245 мільйонів гривень, оскільки 229 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розглядах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області