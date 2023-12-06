Призи від Миколая-чудотворця

Напередодні Дня святого Миколая у спортивному манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка відбулися традиційні легкоатлетичні старти юнаків і дівчат двох вікових груп — 2009—2010-го, 2011-го року народження та молодших. За призи від Чудотворця сперечалися понад півтори сотні юних прихильників «королеви спорту» з обласного центру і десяти обласних команд.

Суперечка у спринті на 60 метрів засвідчила перевагу у своїх вікових групах Ірини Сеник з Озерної Тернопільського району, а також Єви Овод, Максима Шлийки та Артема Цимбалістого з Файного міста. Відрізок довжиною 600 метрів найшвидше подолали Олена Цибульська з Кременця та Олексій Блохін з Озерної. Нарешті, в бігу на 800 метрів тріумфували Анна Сорока з Тернополя та Арсен Стефанів з Бережан.

Юні легкоатлети також продемонстрували свою майстерність у метальних і стрибкових дисциплінах. У штовханні ядра порадували перемогами своїх наставників Аліна Цвігун із Зборова, Катерина Янюк з обласного центру, Андрій Городисько і Павло Хоміцький із Бучача.

У довжину далі за всіх стрибнули тернопільці Маргарита Клименко, Софія Лоїк, уже згаданий Максим Шлийка та Олександр Кузь. А в стрибках у висоту перемогли Христина Вінниченко, Андрій Сліпченко і Марта Починок з Бучача та Артем Кокарєв із Тернополя.

Обласна федерація легкої атлетики щиро вдячна керівництву вишу за надання манежу для проведення змагань. А про нагородну атрибутику подбало управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА.

На фото: юні легкоатлети з Озерної Тернопільського району разом зі своєю наставницею Ольгою КУТНОЮ (крайня праворуч).

Фото із соціальних мереж