Ставка ПДВ для оподаткування операцій із постачання пального та нафтопродуктів

Відповідно до пункту 82 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, але не довше ніж до першого липня 2023 року, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 41 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, яким встановлено ставки акцизного податку на такі товари, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709001000 та 2709009000, оподатковуються за ставкою у розмірі сім відсотків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань із постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг, оплата яких здійснюється електронними грошима, — дата зарахування електронних грошей платнику податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, на електронний гаманець, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

Пунктом 201.7 статті 201 ПКУ визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг як попередня оплата (аванс).

Таким чином, при визначенні порядку оподаткування ПДВ операцій із постачання товарів/послуг слід керуватися нормами ПКУ, які діють на дату визначення податкових зобов’язань із ПДВ за такою операцією, тобто на дату настання «першої події».

Враховуючи сказане, якщо за операції з постачання пального та нафтопродуктів платник податку — постачальник отримав до першого липня 2023 часткову попередню оплату, то на дату отримання коштів він повинен скласти податкову накладну з нарахуванням ПДВ за ставкою сім відсотків виходячи із суми такої попередньої оплати. У відповідній графі цієї податкової накладної має бути зазначена частина кількості товару, за яку було отримано часткову попередню оплату.

Фактичне відвантаження товарів (пального та нафтопродуктів) у періоді після зміни ставки оподаткування ПДВ на 20 відсотків (тобто починаючи з першого липня 2023 року) у межах отриманої часткової попередньої оплати («друга подія») не зумовлює у платника податкових наслідків у частині ПДВ. На дату відвантаження товару понад обсяг отриманої часткової попередньої оплати («перша подія») на неоплачену частину відвантажених товарів складається податкова накладна з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області