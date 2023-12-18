Вдячні за багаторічну співпрацю

Княже місто, як ще називають Теребовлю, здавна славилося своїми борцями вільного стилю. Ось і нещодавно у Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі відбулася відкрита першість тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» з вільної боротьби серед спортсменів із порушеннями слуху.

Наставника спортсменів, заслуженого тренера України Леона Уруського перемогою в найлегшій ваговій категорії до 29 кілограмів порадував Артур Бень. Баталії атлетів, чия вага не перевищує 65 кілограмів, тріумфально завершив Денис Кохан. Нарешті, Віктор Блоха став найкращим у ваговій категорії до 70 кілограмів.

Організатори змагань висловили щиру вдячність директору Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Марії Кацан за багаторічну співпрацю та сприяння у розвитку фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю.

На фото: теребовлянські борці разом зі своїм наставником Леоном УРУСЬКИМ після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж