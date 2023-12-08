Застосування касових апаратів у їдальнях чи буфетах загальноосвітніх навчальних закладів

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО (ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені Законом України за номером 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Його дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. Порядок же проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг та застосування РРО/ПРРО встановлено статтею 3 згаданого закону.

Разом із тим пунктом 11 статті 9 закону визначено, що суб’єктам господарювання надано право не застосовувати РРО/ПРРО та розрахункові книжки при продажу страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу.

Відповідно до частин двадцять восьмої та двадцять дев’ятої статті 38 Закону України від 30 червня 2021 року за номером 1591-IX «Про платіжні послуги» із змінами та доповненнями торговці зобов’язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари (надані послуги), у тому числі за допомогою електронних платіжних засобів та/або платіжних застосунків, та/або платіжних пристроїв.

Отже, суб’єкти господарювання, у тому числі фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку, які використовують платіжні термінали, при продажу страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів під час навчального процесу, мають право проводити розрахунки без застосування РРО/ПРРО та розрахункових квитанцій, за умови не здійснення реалізації товарів іншого асортименту, крім страв та безалкогольних напоїв незалежно від того, що на інших господарських одиницях суб’єкт господарювання використовує РРО/ПРРО та розрахункові квитанції.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області