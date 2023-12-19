Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася Інтернет-конференція «Зміни до порядку блокування податкових накладних та розрахунків коригування». В онлайн режимі з платниками спілкувалася начальниця управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Наталія Стецько.

Пані Наталію передусім запитали про зміни, що відбулися з 9 грудня 2023 року. Саме з цієї дати набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 7 листопада 2023 року за номером 1154 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165». Вона пояснила, що змінено одну з ознак безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних —збільшено суму сплати ПДВ з одного мільйона гривень до 10 мільйонів. При цьому ознаку безумовної реєстрації в попередній редакції перенесено до показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ. Пункт 2 позитивної історії: показник буде спрацьовувати, якщо у платника протягом останніх шістьох послідовних місяців 75 відсотків податкового кредиту від усього обсягу придбання сформовано не більше, ніж по чотирьох УКТЗЕД та 75 відсотків податкових зобов’язань від усього обсягу постачання — по одному УКТЗЕД. При цьому «загальне навантаження» (показник D) має бути більше п’ятьох відсотків. Пункт 5 позитивної історії: розрахунок показника щодо сплати єдиного внеску із заробітної плати працівників змінено на сплату ПДФО. Показник буде спрацьовувати, якщо середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати та середньомісячна чисельність у такому періоді не менше п’ятьох осіб.

Чимало дописувачів цікавилися з приводу того, що змінилося в розрахунку показників, що використовуються при проведенні автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК. У відповідь Наталія Стецько зауважила, що змінився період для розрахунку — з прив’язкою до строку сплати. Так, до 9 грудня 2023 року йшлося про останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК. Однак, із дев’ятого грудня 2023 року наведено таке визначення показників S та Т.

S — загальна сума сплачених платником податку та його відокремленими підрозділами сум ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, за період, що припадає на останні 12 звітних (податкових) періодів, які передують календарному місяцю, в якому ПН/РК прийнято для реєстрації в реєстрі, та за які настав граничний строк сплати суми ПДВ.

T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками, визначеними статтею 193 кодексу, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у реєстрі за операціями у періоді, що припадає на останні 12 звітних (податкових) періодів, які передують календарному місяцю, в якому ПН/РК прийнято для реєстрації в реєстрі, та за які настав граничний строк сплати суми ПДВ

Відтак, за основу беруться останні 12 звітних місяців, які передують календарному місяцю, у якому ПН/РК прийнято для реєстрації, та за які настав граничний строк сплати ПДВ.

Тож важливо, коли саме прийнято для реєстрації ПН/РК, а не те, коли її було складено. Водночас при розрахунку цих показників відіграватиме роль сплив граничного строку сплати ПДВ — 30-те число місяця, наступного за звітним. Такий строк має настати.

Посадовиця також розповіла про розрахунки показників Рпоточ (сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, які зареєстровані в реєстрі у поточному календарному місяці, з урахуванням прийнятої для реєстрації в реєстрі ПН/РК) та Pнайб (найбільша місячна сума ПДВ, зазначена платником податку у ПН/РК, зареєстрованих у реєстрі за операціями останніх дванадцяти звітних (податкових) періодів, які передують місяцю, в якому ПН/РК прийнято для реєстрації в реєстрі, та за які настав граничний строк подання декларації з ПДВ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області