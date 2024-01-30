Завдання — зберегти прописку

На початку третьої декади першого місяця нового року, 29 січня, футболісти тернопільської «Ниви» повернулися з тривалої зимової відпустки. Дебютний етап підготовки до другої частини чемпіонату України серед команд першої ліги жовто-зелені проводять удома.

Крім марудної для багатьох бігової роботи, покликаної відновити фізичні кондиції, підопічні Олександра Стахіва зіграють і два контрольні спаринги з аматорськими колективами. На середу, 7 лютого, запланований двобій із «Подолянами», а на суботу, 10 лютого — із заліщицьким «Дністром».

На наступний навчально-тренувальний збір «Нива» перебазується до Львова. Причому дві товариські гри тренерський склад запланував одна за одною. У середу, 14 лютого, «Нива» поміряється силами з аматорами із «Благо-Юності», а в четвер, 15 лютого, — зі стрийською «Скалою-1911», яка нині посідає п’яту позицію у другій лізі.

Далі у планах «Ниви» мандрівка до Ужгорода. У суботу, 17 лютого, жовто-зелені на Закарпатті зустрінуться з аутсайдером елітного дивізіону вітчизняного футболу, місцевим «Минаєм». Ще через день, 19 лютого, — зустріч з любительською командою «Вікторія», у п’ятницю, 23 лютого, — із «Прикарпаттям» з Івано-Франківська.

Натомість графік березневих товариських матчів на завершальному етапі підготовки до відновлення поєдинків у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги, які сперечатимуться за збереження прописки у дивізіоні, ще остаточно не сформований.

Залишається хіба нагадати, що цей турнір гравці «Ниви» розпочнуть із четвертої позиції. Після вісімнадцяти зіграних зустрічей у них в активі 20 очок. А лідирує запорізький «Металург», у якого на п’ять пунктів більше. Стосовно ж кадрових змін у команді, то щось конкретне нині сказати важко. Поки відомо про те, що ще торік колектив залишив Андрій Малащук. Будуть, звісно ж, і новачки. Але детальна інформація, без сумніву, з’явиться вже перед відновленням першості.

Фото із соціальних мереж