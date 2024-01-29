«Бронза» Максима Лаврика

Триває серія офіційних всеукраїнських стартів у приміщенні. Наприкінці минулого тижня після командних змагань у Києві визначилися лауреати чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2007—2008 років народження.

Уже перший змагальний день порадував тернопільських прихильників «королеви спорту» успіхом вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Максима Лаврика. У секторі для штовхання ядра підопічний Івана Панасюка завоював бронзову медаль. У найкращій своїй п’ятій спробі юнак штовхнув 5-кілограмову кулю на 15 метрів 72 сантиметри. Це нове особисте досягнення талановитого метальника.

Крім Максима Лаврика, до десяток найкращих у своїх дисциплінах також зуміли потрапити ще дві вихованки Тернопільської ОДЮСШ, якими опікується Ольга Стефанишина. У секторі для потрійного стрибка теж з особистим досягненням дев’ятою стала Ірина Ігнатова — 10 метрів 37 сантиметрів. А у спортивній ходьбі на 3000 метрів особисте досягнення — 17 хвилин 19,14 секунди — дозволило Уляні Кулебі фінішувати десятою.

На фото: бронзовий призер юнацького чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні Максим ЛАВРИК.

Фото із соціальних мереж