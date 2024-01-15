Час командних чемпіонатів

Оновлений легкоатлетичний манеж Львова вперше за останнє чверть століття став наприкінці минулого тижня, 13—14 січня, ареною проведення командного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів 2005—2006 років народження. Свою майстерність продемонстрували близько трьох сотень спортсменів із 23-х областей нашої держави.

Із тих, хто з вельми хорошим настроєм повернувся додому, і збірна Тернопільщини, честь якої захищали одинадцять атлетів із тернопільських освітянської і комунальної із літніх видів спорту обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та Бережанської ДЮСШ. Уже перший змагальний день дозволив нашим землякам одразу тричі піднятися на п’єдестал пошани.

Заспівувачами стали штовхальники ядра. Суперечка представників сильної статі завершилася тим, що метнувши 6-кілограмовий снаряд на 13 метрів 63 сантиметри, срібним призером став підопічний Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського з Тернопільської ОДЮСШ Олексій Навроцький.

Цікава деталь. Найкращою для Олексія стала друга спроба. Як і для іменинника та господаря стартів Івана Бруса, який упевнено переміг завдяки оновленому особистому досягненню. Натомість після третьої спроби фахівці з експертами вже могли з великою часткою ймовірності передбачити всю трійку призерів.

Після того, як інший тернопілець Андрій Кравець, яким у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту опікується Василь Яковів, теж завдяки особистому досягненню (13 метрів 62 сантиметри), всього на один сантиметр відстав від Олексія Навроцького, а ще один підопічний Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського Ігор Маргусь (тренується також під керівництвом Івана Салука) не зміг нав’язати боротьбу головним конкурентам.

Зате під час суперечки дівчат Василя Яковіва порадувала Анастасія Мазурок. Дівчина хоч і відстала суттєво від переможниці і срібної призерки, однак у боротьбі за «бронзу» конкуренток практично теж не мала — 10 метрів 69 сантиметрів.

Четвертої ж нагороди до скарбнички збірної Тернопільщини прихильники «королеви спорту» краю дочекалися під завісу змагань у неділю, 14 січня. У фінальному забігу дівчат на 3000 метрів другою з особистим досягненням фінішувала підопічна Ольги Стефанишиної з Тернопільської ОДЮСШ Ольга Правецька — 10 хвилин 58,70 секунди. Конкуренції переможниці з Києва скласти не змогла, зате у боротьбі за «срібло» інших суперниць здолала більш ніж упевнено.

Залишається хіба повідомити про досягнення інших тернопільських легкоатлетів. У вже згаданому секторі для штовхання ядра п’ятим з особистим досягнення 12 метрів 67 сантиметрів став Ярослав Мудрик, який теж тренується під керівництвом Василя Яковіва. Підопічна Софії і Назара Рибіїв Христина Федущак двічі фінішувала шостою — у бігу на 60 (7,82 секунди) і 200 метрів — 26,23 секунди. Восьмим у спортивній ходьбі на 5000 метрів став Василь Болюх із Бережанської ДЮСШ, з яким займаються Володимир Дуда і Роман Міщанчук. А наймолодший наш атлет Максим Юркевич (тренер Михайло Васірук) — десятим у стрибках у довжину.

У загальному ж заліку збірна Тернопільщини посіла дев’яте місце, набравши 231 заліковий бал. А найближчих суботи-неділі, 20—21 січня, аналогічний командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, але серед дорослих прийматиме Київ. Як повідомив відповідальний секретар Федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський, серед претендентів на нагороди будуть і наші земляки Діана Марущак, Денис Загалюк, Ігор Висоцький, Руслана Муравська, Денис Тужеляк.

На фото: срібна призерка командного чемпіонату України серед юніорів Ольга ПРАВЕЦЬКА домоглася успіху завдяки встановленню особистого досягнення у бігу на 3000 метрів.

Фото із соціальних мереж