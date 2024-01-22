Декларація своїх доходів жителями Тернопільщини

Упродовж 2023 року свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів виконав 8591 житель Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із загальної кількості декларацій 3184 подали громадянами, які були зобов’язані задекларувати свої доходи, 5407 — ті, хто виявив бажання скористатися правом на податкову знижку. Загалом декларанти заявили про отримання 537,5 мільйона гривень доходів.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 27,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 4,4 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів за договорами спадщини чи дарування та продажу рухомого чи нерухомого майна. Так, 936 громадян отримали 160,8 мільйона гривень доходів за договорами спадщини чи дарування, а 408 — 28,7 мільйона доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна. 280 осіб отримали 30,2 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності, 225 задекларували 9,2 мільйона доходів від здачі в найм майна, а 64 задекларували 35,9 мільйона гривень інвестиційного прибутку. Ще 196 громадян нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 45,5 мільйона гривень доходу.

Серед найбільших до сплати сум податку на доходи фізичних осіб визначили:

— 9,4 мільйона гривень — для громадян, які отримали подарунки та спадщину;

— 6,9 мільйона — для громадян, які отримували іноземні доходи;

— 6,3 мільйона — для громадян, які отримали доходи від інвестицій;

— 5,4 мільйона — для громадян, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності.

Варто нагадати, що з січня 2024 року стартувала цьогорічна деклараційна кампанія. Відтак громадяни, які у 2023 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до першого травня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області