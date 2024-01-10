Ідентифікатор форми для подання декларації екологічного податку

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 із змінами та доповненнями, електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми Податкової декларації екологічного податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 7 вересня 2023 року за номером 488) за ідентифікаторами форм F0302006 (для фізичних осіб) та J0302006 (для юридичних осіб) разом з додатками:

додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» — за ідентифікатором форми F/J0320106 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб);

додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» — за ідентифікатором форми F/J0320206 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб);

додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах» — за ідентифікатором форми F/J0320306 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб);

додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)» — за ідентифікатором форми F/J0320406 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб);

додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів i сплачується за придбання джерел(а) iонізуючого випромінювання» — за ідентифікатором форми F/J0320506 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб);

додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк» — за ідентифікатором форми F/J0320606 (F — для фізичних осіб, J — для юридичних осіб).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області