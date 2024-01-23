Корисні для вдосконалення майстерності спаринги

У спортивному комплексі «Текстильник» відбулася відкрита першість Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з боксу. Також прихильники цього виду єдиноборств стали свідками визначення лауреатів матчевої зустрічі, присвяченої Збройним силам України.

У змаганнях узяли участь спортсмени навчального спортивного закладу всіх вікових груп з відділення боксу школи, боксерських клубів «Шкіряна рукавичка», «Текстильник Sports Factory» та юні боксери з Волочиська Хмельницької області.

До речі, вже стало доброю традицією проводити матчеві зустрічі з боксу серед представників боксерських організацій. Подібні спаринги дуже корисні для вдосконалення майстерності атлетів. Юні боксери мали змогу не тільки перевірити свої сили на рингу, а й набратися необхідного досвіду для майбутніх виступів. А також, що теж вельми важливо, познайомитися з новими друзями, поспілкуватися з ними.

Усіх учасників першості та матчевої зустрічі нагородили грамотами і медалями. На завершення ж боксери з Файного міста та їхні суперники із сусідньої Хмельницької області висловили щира подяку Збройним силам України за можливість займатися дітям улюбленим видом спорту, брати участь у змаганнях.

На фото: після завершення змагань.

Фото організаторів