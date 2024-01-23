Державна податкова служба України листом від 19 січня 2024 року за номером 1669/7/99-00-04-01-01-07 повідомила про деякі особливості справляння екологічного податку у 2024 році. Про це поінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Екологічний податок — загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів:

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

розміщення відходів (окрім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року (підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Платники податку — суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються (підпункт 240.1 статті 240 ПКУ):

викиди (КБК 19010100 та 19011000) — викиди двоокису вуглецю);

скиди (КБК 19010200);

розміщення(КБК 19010300);

утворення (КБК 190010400);

тимчасове зберігання (КБК 19010400).

ПКУ передбачено, якщо платник податку з початку року не планує здійснення викидів, скидів, розміщення, утворення протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний контрольний орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення податку (пункт 250.9 статті 250 ПКУ).

Податкові зобов’язання з податку за викиди двоокису виникають у суб’єктів господарювання, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису перевищує 500 тон (пункт 240.7 статті 240 ПКУ).

Податкові зобов’язання з податку за скиди, що відбуватимуться у період із першого січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно обчислюються за ставкою, що відповідає дев’яноста відсоткам розміру ставки зазначеної в пунктах 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ (пункт 37 підрозділу 5 Перехідних положень ПКУ).

Склад доходів Державного бюджету України змінено в частині розподілу між бюджетами коштів від податку (пункт 161 статті 29 Бюджетного кодексу України) в частині доходів від викидів двоокису із зараховування ста відсотків коштів до спеціального фонду державного бюджету (підпункт 2 пункту 4 розділу І Закону України від 11 квітня 2023 року за номером 3035-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

Розподіл часток коштів від податку у 2024 році до загального фонду державного бюджету за скиди, викиди та розміщення збережено на рівні 45-ти відсотків та 55-ти відсотків до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Розподіл сум податкових зобов’язань із податку здійснюють органи, що забезпечують казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Податок, що справляється за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів, зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі в частині сум зобов’язань, які нараховані на обсяги радіоактивних відходів та які тимчасово зберігаються понад встановлений особливими умовами ліцензії строк.

Оскільки податок у частині викидів справляється окремо за викиди двоокису, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету, то варто звернути увагу платникам податку на обов’язковість заповнення двох окремих додатків 1 до декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2015 року за номером 1052/27497.

Форми декларації та додатків до неї з 2024 року змінено в частині виключення обов’язку нарахування в них пені (наказ Міністерства фінансів України від 7 вересня 2023 року за номером 488 «Про затвердження змін до форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21 вересня 2023 року за номером 1666/40722).

Змінені форми декларації та додатків розміщені в інформаційній базі ДПС «Податковий блок» за кодами:

30302006 — декларація з податку (для юридичних осіб);

додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» (форма 30320106);

додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» (форма 30320206);

додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах» (форма 30320306);

додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (форма 30320406);

додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (форма 30320506);

додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (форма 30320606).

Таким чином, платники зобов’язані декларувати податкові зобов’язання з податку за зміненими формами декларації та додатків, починаючи із звітного періоду IV квартал 2023 року, з дотриманням норми пункту 250.2 статті 250 ПКУ щодо 40-денного періоду подання квартальної звітності та 10-денного періоду виконання зобов’язань після завершення граничного строку подання звітності.

Декларації подаються за:

викиди, викиди двоокису, скиди та розміщення до підрозділу контрольного органу за місцем розміщення стаціонарних джерел викидів, викидів двоокису, скидів та спеціально відведених для цього місць чи об’єктів розміщення;

утворення, тимчасове зберігання — за місцем перебування платника на податковому обліку у контрольних органах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області