Пари півфіналістів кубка відомі

Цей тиждень у вітчизняному футболі розпочався жеребкуванням 1/2 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2023—2024 років. Квартет представників елітного дивізіону, який продовжує боротьбу за почесний трофей, дізнався суперників, з якими посперечається за право взяти участь у вирішальному матчі.

За підсумками церемонії, яка відбулася у понеділок, 29 січня, в київському Будинку футболу, донецький «Шахтар» поміряється силами з одеським «Чорноморцем», а новачки прем’єр-ліги із житомирського «Полісся» — із полтавською «Ворсклою». Сильніші в кожній із цих дуелей з’ясуються за підсумками одного матчу. Базовий день проведення поєдинків — середа, 3 квітня.

Фінальна ж гра призначена на середу, 15 травня 2024 року. Сильнішій команді другої пари випало бути господарем фінальної зустрічі.

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