Перші у житті змагання, перші перемоги і невдачі

Підсумовуючи річну навчально-тренувальну роботу груп відділення вільної боротьби у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту провели відкритий чемпіонат навчального спортивного закладу серед груп початкової підготовки. У борцівському залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка свою майстерність продемонстрували близько восьми десятків юнаків і дівчат 2011—2017 років народження з Файного міста, Теребовлі і Шумська.

Під час церемонії урочистого відкриття турніру виконувач обов’язків директора дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Яцина передусім побажав учасникам чесної та безкомпромісної боротьби, а всім присутнім — великої і жаданої перемоги заради нашого майбутнього. Натхненні цими словами юні атлети з усіх сил намагалися довести, що приблизно за рік занять змужніли і підвищили власний рівень майстерності. Конкуренції на килимі, без сумніву, додала і та обставина, що для переважної більшості учасників ці змагання стали першими у житті.

Чемпіонами ж у своїх вагових категоріях стали господарі килима Андрій Гуска, Іван Шандригось, Дмитро Рибій, Олександр Ранецький, Захар Стаськів, Данило Щокін, Арсен Никифорів, Артур Яблонський, Олександр Манчевський, Володимир Ніколенко і Максим Шаган, а також їхні земляки із КДЮСШ №1 Денис Змарко, Гліб Щокін, Денис Вовк і Захар Федчишин, теребовлянці Ростислав Цуркан, Ізабелла Гаврилюк, Артем Галаган, Арсен Чорній і Владислав Цуркан.

Не можна також не згадати і про те, що попри пандемію коронавірусу і війну кількість охочих займатися вільною боротьбою зростає. Тож залишається хіба побажати, аби ця хороша традиція продовжувалася.

Для початківців ці змагання стали добрим трампліном на початку шляху до майбутніх спортивних вершин. Майбутніх чемпіонів, до речі, тренують Іван Лозинський, Володимир Перхалюк, Руслан Омелянчук, Ігор Пшеничний і Тетяна Сікновенко.

На завершення спортивного свята, яким, без сумніву, став відкритий чемпіонат, наставники юних борців нагородили лауреатів дипломами, медалями, посвідченнями про присвоєння спортивних розрядів і солодкими подарунками у присутності ректора національного педагогічного Богдана Буяка, виш під керівництвом якого вже шостий рік активно співпрацює з обласною дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту, керівника навчального спортивного закладу і членів батьківського комітету.

Особлива ж подяка мужнім воїнам Збройних сил України, завдяки яким маємо можливість готувати сильну молодь.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: після завершення змагань.

Фото з архіву автора