Суб’єктам підприємницької діяльності відшкодували ПДВ

У 2023 році року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 2 мільярди 210 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Загалом протягом минулого року про відшкодування податку на додану вартість повідомили 184 суб’єкти господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала понад 2 мільярди гривень. Після проведених перевірок податковими органами області торік упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 62 мільйони гривень.

На початок січня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 174 мільйони гривень, оскільки 158 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів гривень — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області