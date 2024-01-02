Вдячні платникам за відповідальне ставлення до сплати податків

У складний воєнний час платники Тернопільщини продовжують підтримувати економіку України, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки їхній активній громадянській позиції держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж 2023 року Зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 14 мільярдів 446 мільйонів гривень податків та зборів. Порівняно з 2022 роком удалося забезпечити приріст, який склав 2 мільярди 536,2 мільйона гривень або ж 21,3 відсотка.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 5 мільярдів 937,3 мільйона гривень. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок на додану вартість (1 мільярд 937,4 мільйона гривень), податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 1 мільярд 773,9 мільйона гривень, а також податок на прибуток — 837,2 мільйона гривень).

Доходи місцевих бюджетів упродовж склали понад 8 мільярдів 508,7 мільйон гривень. Це на 1 мільярд 61,4 мільйона гривень або ж на 14,3 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області