Застосування касових апаратів при розрахункових операціях

Усі платники податків зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства, у тому числі щодо проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контрольного органу ПРРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Не застосування РРО/ПРРО чинним законодавством передбачено лише платникам єдиного податку першої групи. А це фізичні особи-підприємці (ФОП), які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Таким чином, усі суб’єкти господарювання (крім ФОПів — платників єдиного податку першої групи) при здійсненні розрахункових операцій зобов’язані проводити такі операції через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи на повну суму проданих товарів (наданих послуг) із видачею відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання цих розрахункових операцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області