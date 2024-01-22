Звільнення від подання декларації про майновий стан і доходи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з пунктом 179.4 статті 179 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи в таких випадках:
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання Декларації;
перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
б) в інших випадках, визначених розділом IV ПКУ.
Відповідно до пункту 179.2 статті 179 ПКУ обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, крім випадків, коли подання декларації прямо передбачено ПКУ, якщо такий платник податку отримував:
доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;
доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу ІV ПКУ;
доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу ІV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.
Також декларація не подається у випадках, прямо передбачених ПКУ.
Якщо платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені пунктом 179.2 статті 179 ПКУ.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області