Касові апарати на Тернопільщині

Станом на початок лютого на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 16249 реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Із них класичних касових апаратів зареєстровано 4528 у 3203-х суб’єктів господарювання, з яких 417 юридичних осіб та 2786 фізичних осіб. У січні цього року платниками податків зареєстровано 74 РРО та скасовано 91.

Більшість представників бізнесу обирає для роботи зручні програмні РРО. Так, на території області станом на початок лютого їх зареєстровано 11721 у 8524-х суб’єктів господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб — 228, ПРРО фізичних осіб — 8296. У січні платниками податків зареєстровано 350 ПРРО та скасовано 229.

Принагідно податківці нагадали, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, з першого січня 2022 року. А в рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року з першого жовтня 2023 року відновлено застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Тому податківці просять представників бізнесу бути відповідальними перед державою та покупцями товарів/користувачами послуг, проводити всі готівкові розрахунки через РРО/ПРРО та видавати фіскальний чек.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області