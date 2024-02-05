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Можливість проведення через касові апарати розрахунків із продажу товарів, які раніше були здійснені без них, на наступний період

05.02.202405.02.2024Автор Богдан Дікальчук
Можливість проведення через касові апарати розрахунків із продажу товарів, які раніше були здійснені без них, на наступний період

Законодавством та нормативно-правовими актами України не передбачено можливості проведення через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО (ПРРО) розрахунків та операцій із продажу товарів, які раніше були вчинені без застосування РРО/ПРРО. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, такої можливості не передбачено і з продажу товарів, які раніше були проведенні лише через платіжний термінал (POS-термінал) без застосування РРО/ПРРО.

Якщо при продажу товарів (послуг) приймаються до оплати платіжні карти за допомогою платіжного терміналу (POS-терміналу), то відповідно до вимог Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», такі операції мають бути фіскалізовані в момент їх здійснення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області