Можливість проведення через касові апарати розрахунків із продажу товарів, які раніше були здійснені без них, на наступний період

Законодавством та нормативно-правовими актами України не передбачено можливості проведення через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО (ПРРО) розрахунків та операцій із продажу товарів, які раніше були вчинені без застосування РРО/ПРРО. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, такої можливості не передбачено і з продажу товарів, які раніше були проведенні лише через платіжний термінал (POS-термінал) без застосування РРО/ПРРО.

Якщо при продажу товарів (послуг) приймаються до оплати платіжні карти за допомогою платіжного терміналу (POS-терміналу), то відповідно до вимог Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», такі операції мають бути фіскалізовані в момент їх здійснення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області