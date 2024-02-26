Нові досягнення земляків

У п’ятницю, 23 лютого, в оновленому манежі Львова визначилися лауреати Кубка України з легкої атлетики у приміщенні. Його підсумки, без сумніву, стали приємним сюрпризом для прихильників «королеви спорту» Тернопільщини.

Скажімо, відразу троє вихованців Тернопільської ОДЮСШ повернулися додому з нагородами. У бігу на 2000 метрів із перешкодами другою з особистим досягненням — 7 хвилин 11,24 секунди — стала поки що дев’ятнадцятирічна уродженка Заліщиків Діана Марущак, якою у цьому навчальному спортивному закладі опікуються Богдан та Оксана Дуди. Невдовзі ж у бігу на 3000 метрів друге місце завоювала на два роки молодша за неї сімнадцятирічна Ольга Правецька. Для того, аби домогтися подібного успіху, підопічній Ольги Стефанишиної теж довелося оновити особисте досягнення — 10 хвилин 50,36 секунди.

Та першою за честь нашого краю гідно постояла все ж вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Христина Федущак, яку тренують Софія і Назар Рибії. У фіналі спринтерського забігу жінок на 60 метрів вісімнадцятирічна спортсменка завоювала «бронзу» — 7,75 секунди. Причому, для того, аби виконати норматив кандидата у майстри спорту, Христині не вистачило лише однієї сотої секунди. І та ж одна сота відділила дівчину від другого місця.

А ще одна бронзова медаль поповнила скарбничку збірної Тернопільщини після завершення суперечки у секторі для стрибків у висоту. Подолавши з другої спроби планку на висоті два метри, підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука встановив для себе нове досягнення сезону.

Нарешті, не можемо не згадати і про уродженку Ренова поблизу Залізців Оксану Долинчук, яку пам’ятаємо під дівочим прізвищем Більчак. Її першим тренером був Володимир Небельський із Зборівської ДЮСШ. Нині 25-річна бігунка захищає честь Донецької області. Під час кубкових стартів Оксана з особистим досягненням 2 хвилини 8,63 секунди перемогла у бігу на 800 метрів.

На фото: срібна призерка Кубка України з легкої атлетики у приміщенні Діана МАРУЩАК (на передньому плані).

Фото із соціальних мереж