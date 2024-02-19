Нові досягнення земляків

Наприкінці минулого тижня Київ став ареною проведення відразу двох офіційних всеукраїнських стартів майстрів «королеви спорту». Під час цих баталій порадували і наші земляки з Тернопільщини.

У Конча-Заспі з 14 по 16 лютого визначилися лауреати зимового чемпіонату України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків з дівчатами. У суперечці молодих атлетів віком до 23-х років упевнену перемогу в метанні диску здобув вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор Висоцький. У найкращій своїй спробі підопічний Івана Панасюка метнув двокілограмовий снаряд на 45 метрів 50 сантиметрів.

У стартовий же день турніру, коли змагалися метальники молота, відзначився Олександр Сеньків, яким опікується ще один тренер цього навчального спортивного закладу Василь Яковів. Показавши результат 45 метрів 98 сантиметрів, талановитий молодий атлет у цій же віковій групі завоював третє місце.

Натомість минулих суботи-неділі, 17—18 лютого, у столичному манежі школи вищої спортивної майстерності відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. Під час нього успіху домоглася вихованка Тернопільської ОДЮСШ Ольга Правецька. У бігу на 3000 метрів підопічна Ольги Стефанишиної фінішувала третьою — 11 хвилин 2,05 секунди.

Непогано виступили і тернопільські штовхальники ядра. Встановивши особисте досягнення (15 метрів 5 сантиметрів) четвертим став Максим Лаврик, яким у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту теж опікується Іван Панасюк. І місця із сьомого по дев’яте дісталися нашим землякам. Особисте досягнення 13 метрів 25 сантиметрів установив Ярослав Мудрик (тренер Василь Яковів). За ним фінішували Ігор Маргусь із Тернопільської ОДЮСШ, якого тренує Галина Шмуляєва, та ще один її підопічний Олексій Навроцький — 12 метрів 75 сантиметрів.

Нарешті, під час суперечки дівчат відзначилася Анастасія Мазурок із групи підготовки Василя Яковіва. Найкраща спроба на 10 метрів 8 сантиметрів дозволила дівчині посісти підсумкову восьму позицію.

На фото: в Ігоря ВИСОЦЬКОГО, як і в його наставника Івана ПАНАСЮКА, чудовий настрій.

Фото із соціальних мереж