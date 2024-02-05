Отримання довідки про доходи підприємцями, які припинили діяльність

Підпунктом 16.1.1 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у контрольних органах у порядку, встановленому законодавством України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 1.6 розділу І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року за номером 462) стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контрольному органі згідно з порядком за номером 1588, формується облікова справа.

Відповідно до підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 ПКУ, платник податків зобов’язаний подавати до контрольних органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Пунктом 49.1 статті 49 ПКУ визначено, що податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контрольному органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 177.5 статті 177 ПКУ встановлено, що фізичні особи-підприємці подають до контрольного органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку відповідно до пункту 296.4 статті 296 ПКУ подають податкові декларації до контрольного органу за місцем податкової адреси.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Отже, підставою для надання фізичним особам-підприємцям довідок щодо отриманих доходів від здійснення ними підприємницької діяльності є подання до контрольного органу за місцем своєї податкової адреси податкової декларації про майновий стан і доходи платниками на загальній системі оподаткування та/або декларації платника єдиного податку підприємцями на спрощеній системі оподаткування.

При цьому фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування для отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи подають до контрольного органу заяву, форма якої наведена у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року за номером 568, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за номером 839/30707.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку для отримання довідки про доходи подають заяву до контрольного органу в довільній формі.

Враховуючи сказане, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, щодо яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) запис про припинення підприємницької діяльності як фізичних осіб-підприємців можуть отримати за письмовим зверненням в органі ДПС за місцем своєї податкової адреси довідки щодо доходів за період здійснення підприємницької діяльності на підставі поданої(-их) податкової(-их) декларації(-ій).

При цьому пунктом 1.6 розділу І порядку за номером 1588 визначено, що зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року за номером 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за номером 571/20884.

Так, відповідно до пункту 283 переліку, декларації, що відображають звітність усіх платників податків, та документи (розрахунки, звіти, відомості, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, платіжні документи, виклики) до них, зберігаються протягом п’яти років.

Пункт 284 переліку визначає, що декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зберігаються протягом п’яти років.

Облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом п’яти років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання (пункт 291 переліку).

При цьому, відповідно до пункту 1.8 розділу І переліку строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області