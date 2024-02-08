Економіка, Новини, Тернопіль

ПДВ від мешканців Тернопільщини

08.02.202408.02.2024Автор Богдан Дікальчук
ПДВ від мешканців Тернопільщини

Упродовж січня цього року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 256,3 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Це на 69 мільйонів або на 37 відсотків більше, ніж за січень 2023 року. ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які впродовж непростого для всієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та в повному обсязі сплачують податки та збори.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області