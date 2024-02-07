Що необхідно знати про декларування доходів

Триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2023 року. Тож днями начальник відділу розгляду звернень платників податків та адміністрування податків з громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області Василь Карпа провів традиційну «гарячу лінію» на цю тему.

Під час сеансу телефонного зв’язку посадовець для початку нагадав про терміни та види доходів, які підлягають декларуванню. Розповів також про те, що з першого січня 2024 року діє нова форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року за номером 467 «Про затвердження змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року за номером 1817/40873.

До першого травня 2024 року, яке є граничним терміном подання декларації про майновий стан і доходи для її мають подати:

— фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування;

— громадяни, які отримали доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню;

— особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня 2024 року (включно) — для громадян, які мають право на податкову знижку.

Також Василь Карпа звернув увагу телефонних співрозмовників на граничні строки сплати, а саме — до 1 серпня 2024 рокусум податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, зазначених у поданій податковій декларації.

Чимало охочих телефонували, аби дізнатися про доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню. Податківець перелічив доходи, які необхідно декларувати:

— від продажу власної сільськогосподарської продукції;

— від продажу цінних паперів та корпоративних прав;

— від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна;

— від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (крім підприємців на спрощеній системі оподаткування);

— у вигляді спадщини або подарунків;

— не від податкових агентів та інші доходи, які не були оподатковані протягом року;

— від іноземних доходи;

— від прощеного (анульованого) банком боргу за кредитом.

Декларацію про майновий стан і доходи можна подати через застосунок «Моя податкова» або «Електронний кабінет платника».

Форма декларації та інструкція щодо її заповнення доступні на сайті ДПС України. При виникненні питань щодо кампанії декларування платникам слід звертатися до центрів обслуговування платників за місцем проживанням.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області