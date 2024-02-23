Тато поганого не навчить!

У Хмельницькому відбувся ІІ всеукраїнський турнір «Кубок обласного центу фізичного виховання учнівської молоді з вільної боротьби». Участь у ньому взяли юніори 2004—2005 років народження, жінки, кадети з кадетками 2007—2009 років народження та юнаки 2012—2014 років народження.

На килимах сусіднього обласного центру першість у своїх вагових категоріях виборювали понад шість сотень учасників зі всіх куточків нашої держави. Не можна також не зазначити, що ці змагання відбулися вдруге. Однак стартовим майданчиком для їх проведення були традиційні турніри пам’яті Петра Семенюка та Олега Оніщука, під час яких за нагороди сперечалися призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, відомі вітчизняні спортсмени Ірина Мерлені, Андрій Стадник, Тетяна Комарницька, Павло Олійник та інші.

Під час нинішніх баталій конкуренція теж була надзвичайно гострою. Особливо в легких вагових категоріях, де серед юнаків у тій чи іншій із них було по двадцять і більше учасників. Тож для того, аби пробитися до вирішальних сутичок, юним борцям доводилося провести по три-чотири поєдинки.

За нагороди стартів сперечалися і понад два десятки наших земляків із Файного міста, Вишнівця, Теребовлі і Борщева. Показані ними результати засвідчили, що нині у нас знову підростають здібні юнаки. Скажімо, переможцем серед наймолодших у ваговій категорії до 23 кілограмів став вихованець обласної ДЮСШ із літніх видів спорту Іван Шандригось.

У вирішальній сутичці юнак переміг вихованця Борщівської ДЮСШ Лук’яна Олійника, змусивши того втішатися «сріблом». А відзнак за треті місця в своїх вагових категоріях удостоєні Тимофій Ковдриш та Артем Малиняк із Борщева. Були близькими до потрапляння до вирішальної стадії турніру і Святослав Гриньків, Арсен Рейвах, Ростислав Вовчук із Борщева і Віталій Гнатюк із Теребовлі. Усі вони фінішували п’ятими.

Натомість у суперечці юнаків старшої вікової групи бронзові медалі завоювали Олег Рись і Назар Бовтун із Вишнівецької громади та Євген Ранецький з ОДЮСШ із літніх видів спорту. А п’яті місця, поступившись у малих фіналах, посіли Ілля Марчак із Борщева і Володимир Кутник із Тернопільської КДЮСШ №1.

За підсумками ж змагань молоді бронзових нагород удостоїлися Артем Тісногуз із Борщева та Сергій Подолянюк із Тернопільської КДЮСШ №1. А серед жінок «бронзу» завоювала Катерина Мельник із Вишнівецької громади.

Решта учасників, хоч і не завоювали медалей, без сумніву, здобули безцінний досвід, що знадобиться їм на шляху до майбутніх спортивних вершин.

До змагань тернопільських борців готували Руслан Антонюк, Олег Борисевич, Валерій і Дмитро Красовські, Володимир Перхалюк, Іван Лозинський і Тетяна Сікновенко.

На фото (зліва направо): Євген РАНЕЦЬКИЙ, тренер Іван ЛОЗИНСЬКИЙ, переможець змагань серед наймолодших Іван ШАНДРИГОСЬ і його батько, майстер спорту з вільної боротьби, декан факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Віктор ШАНДРИГОСЬ.

Фото із соціальних мереж