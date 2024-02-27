В Івано-Франківську — «Прикарпатська зима»

Нещодавно вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту побували в Івано-Франківську. Вони взяли участь у всеукраїнських змаганнях із легкої атлетики у приміщенні «Прикарпатська зима», в яких свою майстерність продемонстрували юнаки і дівчата 2007—2008-го та 2009—2012 років народження.

Виступили юні прихильники «королеви спорту» успішно, продемонструвавши високий рівень майстерності. Про це повідомив виконувач обов’язків директора навчального спортивного закладу Анатолій Яцина. Для прикладу, переможцями у своїх вікових групах у спринті на 60 метрів стали Олександр Кузь, Єва Овод та Яна Вічарик.

У стрибках же в довжину не було рівних Яні Вівчарик. Нарешті, в естафеті 4 по 150 метрів першим фінішував квартет у складі Маргарити Клименко, Артема Козака, Єви Овод і Станіслава Швеця.

Відзнак за друге місце у своїх вікових групах удостоєні стрибунка у довжину Уляна Тихоненко, яка також завоювала медаль аналогічної проби і у вирішальному забігу на 200 метрів. У бігу на 200 метрів «срібла» удостоїлися також уже згадані Єва Овод, Станіслав Швець та Олександр Кузь.

Натомість «бронзу» вибороли стрибунка у довжину Маргарита Клименко, бігун на 400 метрів Іван Галушка та штовхальниця ядра Альбіна Піліх. Юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тренуються під керівництвом Наталії Гавронської, Софії і Назарія Рибіїв, Олега Данилюка, Олени Клименко і Василя Яковіва.

Легкоатлети та їхні наставники вдячні воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися і брати участь у змаганнях.

На фото: збірна вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту разом зі своїми наставниками після завершення змагань в Івано-Франківську.

Фото із соціальних мереж