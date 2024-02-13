Відшкодування ПДВ на Тернопільщині за січень

Упродовж першого місяця цього року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 119 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Загалом у січні про відшкодування податку на додану вартість повідомив 91 суб’єкт господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 139 мільйонів гривень.

Після проведених перевірок податковими органами області за місяць упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на сім мільйонів гривень.

На початок лютого загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 209 мільйонів гривень, оскільки 193 мільйони перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйонів — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області